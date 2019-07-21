وديًّا.. الوحدة يسقط ضد كرسكو بهدف

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره كرسكو السلوفيني وديًّا؛ بهدف دون رد، في معسكره الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.

ودفع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الكرواتي ماريو، بتشكيلتين مختلفتين خلال مباراة كرسكو الودية، من أجل الوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

وشهد مباراة الوحدة وكرسكو السلوفيني، تطبيق عدة جمل تكتيكية تدرب عليها لاعبو فرسان مكة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى المدرب الكرواتي ماريو لإعداد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.