وديًّا.. أبها يسقط بثلاثية ضد الصفاقسي

المواطن - مروة نبيل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الطيب المهيري.

وبدأت مباراة أبها ضد الصفاقسي في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بشكل سريع، ونجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول وهو متقدم بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن الفريق التونسي من تعزيز تقدمه في الدقيقة 55، وأضاف الهدف الثالث بعد مرور 5 دقائق، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها فهد المرواني في تقليص الفارق في الدقيقة 68.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها معسكرًا خارجيًّا في تونس؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.