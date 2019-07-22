وديًّا.. الاتفاق يسقط ضد بارادو بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره بارادو الجزائري وديًّا؛ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا.

واتفاق الجهازان الفنيان في ناديي الاتفاق وبارادو الجزائري أن تكون مدة كل شوط في المباراة الودية 40 دقيقة فقط، وسجل هدف فارس الدهناء الوحيد حامد الغامدي في الشوط الأول من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الاتفاق ضد بارادو الجزائري قد أُقيمت بالأمس، إلا أن الحكم ألغى اللقاء بعد ثماني دقائق فقط من انطلاقه بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية، والتي أثرت على مجريات المواجهة الودية.

وتُعد مباراة الاتفاق ضد بارادو الجزائري هي الأولى التي يخوضها فارس الدهناء في معسكره الخارجي بمدينة ماريبور السلوفينية، والذي سيستمر حتى يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.