ورشة عمل لمدراء الاحتراف في الأندية

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ورشة عمل مدراء الاحتراف في أندية الدوري السعودي للمحترفين، بدوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

وبدأت ورشة العمل التي عُقدت في مقر اتحاد الكرة بالرياض؛ بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، أكد فيها حرصهم على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مدراء الاحتراف بالأندية ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينًا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية والعمل على تعيين محامٍ رياضي؛ للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقف مع الأندية من أجل الدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، معيض الشهري، اللائحة الجديدة، وأخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تم مناقشة فترت التسجيل ومتطلباتها واستخدام TMS في تسجيل اللاعبين.