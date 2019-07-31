ورشة عمل هيئة الرياضة تكشف تفاصيل دعم الأندية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن عقد عددٍ من ورش العمل، لممثلي الأندية الرياضية في المملكة وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة، غدًا الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن ورش هيئة الرياضة ستُوضح كافة التفاصيل المتعلقة بإستراتيجية دعم الأندية، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتُناقش ورشة دعم الأندية، والتي ستُقام غدًا، الخطوات العملية لتطبيق معايير الحوكمة، مع تقديم شرح مُفصل لنظام النقاط الموحد للألعاب الرياضية المختلفة، وتقديم تفاصيل موسعة عن آليات استحقاق الدعم التي وردت في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية.

وتستمر ورش هيئة الرياضة لمدة يومين، حيث تنطلق بداية من غدٍ الخميس الموافق الأول من أغسطس.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت عقدت مؤتمرًا صحافيًّا يوم 20 يوليو الجاري، وذكرت من خلاله أن الدعم الحكومي للأندية هو ملياران ونصف المليار ريال.

وسيتم دعم أندية دوري المحترفين بمليار و64 مليون ريال.