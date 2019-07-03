وزارة الداخلية تفتح باب القبول للوظائف الصحية النسائية

المواطن -الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأوضحت الإدارة العامة أنه سيتم استقبال الطلبات على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 / 11 / 1440 هـ ، وحتى يوم الخميس 8 / 11 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي (هنا) .

واشترطت وزارة الداخلية في المتقدمات الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سـارية الصلاحية وقت التقديم.

ألّا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

ألّا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألّا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألّا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

الحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير (جيد) فأعلى.

أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم

الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة:

الرتبة المؤهل العلمي التخصص وكيل رقيب مؤهل البكالوريوس أخصائية تمريض

أخصائية علاج تنفسي

أخصائية مختبرات طبية

أخصائية معلوماتية صحية عريف مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف تمريض

علاج تنفسي

مختبرات طبية جندي أول مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين فنيه تمريض

فنية سجلات طبية

فنية مراقبة أغذية

فنية مختبرات طبية

فنية صيدلة

فنية أشعة