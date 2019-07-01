وزير خارجية بريطانيا: سننسحب من الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران

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قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم أمس الاثنين: إن بريطانيا ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.

جاء ذلك عقب إعلان إيران أمس الاثنين تجاوز حد مخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.

وأكد هنت، وهو أحد اثنين يتنافسان على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتلفزيون سكاي نيوز، أن بريطانيا ما زالت تدعم الاتفاق.

وأضاف: ”نرغب في الحفاظ على ذلك الاتفاق؛ لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الاتفاق فسوف ننسحب منه أيضًا“.