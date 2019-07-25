وسائل إعلام عالمية تتفاعل مع بقاء كاريلو في الهلال

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت عدد من الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية مع توقيع الهلال عقدًا مع البيروفي أندريه كاريلو لمدة 4 سنوات قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي.

واستعرضت العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية مقطع الفيديو الذي نشره حسابات نادي الهلال في مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان التعاقد مع كاريلو بشكل نهائي، ووصفوه بالمبهر.

واستعرضت صحيفة “ريكورد” البرتغالية إعلان التوقيع مع كاريلو عن طريق استيحاء فكرة الأفلام الوثائقية مصحوبة بعنوان “من الأسُود إلى الحيتان.. عاد الثعبان”.

وأكد حساب الهلال الرسمي على “تويتر”، أن كلمات السعودية والرياض والهلال استحوذت على طلبات البحث المرتبطة باسم كاريلو في جوجل ببلاده “بيرو”، وذلك وفقًا لمؤشرات “google trends”، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها.