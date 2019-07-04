وصول 367 حاجًا باكستانيًا إلى المدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

المواطن - واس

أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها حجاج باكستان لدى وصولهم اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية.



وكان السفير راجا إعجاز والمدير العام الحج الدكتور ساجد يوسفاني ضمن المسؤولين الموجودين في المطار لاستقبال الحجاج الباكستانيين الذين قدموا ضمن الدفعة الأولى لمبادرة طريق مكة التي دشنت في وقت سابق اليوم في باكستان .

وقال السفير إعجاز : لقد وصل 367 حاجًا باكستانيًا إلى المدينة المنورة، وستواصل الخطوط الجوية السعودية بإذن الله تعالى نقل آلاف الحجاج من باكستان من خلال 35 رحلة جوية بينما تنقل الخطوط الباكستانية بقية الحجاج عبر 72 رحلة جوية.

ونوه في ذلك الصدد بالخدمات التي قدمتها الجهات السعودية المشاركة في المبادرة حيث تم تفويج الحجاج الباكستانيين فور وصولهم إلى الحافلات استعدادًا للنقل إلى مقار إسكانهم في المدينة المنورة.