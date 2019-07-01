وظائف إدارية شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل إدارة المخاطر (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

. إداري (الخفجي): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، الإدارة).

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)