وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف للتكرير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول تقدير التكلفة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والأعمال التجارية، وإدارة المواد، وإدارة سلسلة التوريد).

. مستشار الأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. أمين صندوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)