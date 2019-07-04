وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة المكرمة وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس فريق المطبخ (مكة المكرمة).

. موظف استقبال النادي الصحي (جدة).

. وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

. وكيل المكتب الأمامي- خدمات الاستقبال (مكة المكرمة).

. المدير العام للفندق (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).