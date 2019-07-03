وظائف إدارية شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين “SOCPA”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مبرمج.

. أخصائي شبكة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)