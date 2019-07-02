وظائف إدارية شاغرة للجنسين في هيئة المساحة الجيولوجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشمولة بنظام العمل، وترغب الهيئة بشغلها بمواطنين ومواطنات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. جيولوجي: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الأرض.

. أخصائي إداري: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

. مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية

. مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، ودورات تصميم جرافيك.

. مترجم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة، اللغة الإنجليزية).

. فني تشغيل وصيانة أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. فني- مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يوليو 2019م؛ ويستمر لمدة 30 يومًا.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)