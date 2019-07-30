وظائف إدارية في شركة إسمنت حائل

المواطن - حائل

أعلنت شركة إسمنت حائل من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال بمسمى (محاسب)، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– محاسب.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

3- خبرة لا تقل عن سنتين.

المميزات:

– راتب 7833 ريالاً.

– بدل نقل 10%.

موعد التقديم:

– التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/27هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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