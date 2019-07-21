وظائف إدارية في شركة نستله

المواطن - الخبر

أعلنت شركة نستله عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (أخصائي الحسابات الرئيسية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي الحسابات الرئيسية (Key Account Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مهارات تحليلية عالية.

4- القدرة على فهم بيئة العمل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/07/21م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا