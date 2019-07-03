وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير استراتيجي (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو الصحة العامة، أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو المالية، أو إدارة المستشفيات، أو علوم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي أنظمة مالية (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، أو المعلومات الصحية، علوم الكمبيوتر).

. مبرمج السريري: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (المعلومات الصحية، أو السجلات الطبية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)