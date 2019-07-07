وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مصمم برامج أول (للرجال).
. أخصائي اجتماعي (للرجال).
. فني دعم مساعد (للرجال).
. فني اتصالات (للرجال).
. كهربائي (للرجال).
. مجلد (عدد وظيفتين/ للرجال).
. فني تمريض (للرجال).
. فني صيدلة (للنساء).
. فني مختبرات طبية (للنساء).
. فني تمريض (للنساء).
وبينت الجامعة أن المستندات والوثائق المطلوبة إرفاقها في ملف (pdf) هي:
– صورة مصدقة من المؤهل العلمي، وكذلك شهادة الخبرة.
– صورة من البطاقة الشخصية.
– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وُجد.
– صورة شخصية.
– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة.
– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراعبات بالتقديم الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1440/11/7هـ إلى 1440/11/11هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)