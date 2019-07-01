وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير الأعمال- التجارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، التسويق، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي تقييم مخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الطوارئ، إدارة الأزمات والكوارث)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي خطط الأزمات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة السلامة، هندسة الوقاية من الحرائق، إدارة الأزمات والكوارث، منع الخسائر)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي تطوير الأعمال- الصناعية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة الكيميائية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)