وظائف بالمستشفى السعودي الألماني

وظائف بالمستشفى السعودي الألماني

2019/07/14
الساعة 9:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدكتوراه، للعمل بالمسميات التالية (استشاري جراحة أطفال، ومُدير سجلات طبية، ورئيس طهاة، واستشاري أشعة)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- استشاري جراحة أطفال:
– دكتوراه في جراحة الأطفال.
– خبرة 5 سنوات.

2- مُدير سجلات طبية:
– يفضّل شهادة في مجال طبي.
– خبرة 5 سنوات.

3- رئيس طهاة:
– شهادة البكالوريوس.
– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.

4- استشاري أشعة:
– دكتوراه في الأشعة.
– خبرة 5 سنوات.

طريقة التقديم:
– إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

 



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