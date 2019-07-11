وظائف بجمعية طيبة للإعاقة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية طيبة الخيرية للإعاقة الحركية للكبار بمنطقة المدينة المنورة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مدير عام.

. موظف علاقات عامة.

. مصمم فوتوشوب.

. موظف موارد مالية.

. محاسب.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع بيانات التواصل على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ 30 يوليو 2019م.