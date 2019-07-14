وظائف بشركة تنمية الإنسان بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تنمية الإنسان توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بمسمى (سكرتارية).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية في التخصصات التالية (موارد بشرية، إدارة أعمال، لغة انجليزية، خدمة اجتماعية) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتارية.

الشروط:

1- شهادة جامعية في التخصصات التالية (موارد بشرية، إدارة أعمال، لغة انجليزية، خدمة اجتماعية) أو ما يعادلها.

2- إجادة استخدام الحاسب.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- تحمّل ضغوطات العمل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا