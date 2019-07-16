وظائف بـ جمعية أعمال للتنمية الأسرية

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض (جمعية أعمال) بالشراكة مع شركة بساتين القصيم توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة، للعمل بالمسميات التالية (بائع مواد تموينية، ومُصفف فواكه وخضراوات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- بائع مواد تموينية:

– شهادة الثانوية العامة.

– حسن المظهر والسلوك.

– العمر 18 سنة فما فوق.

– العمل 8 ساعات.

– الراتب من 3000 إلى 4000 ريال.

– الإجازة يومان بالأسبوع.

2- مُصفف فواكه وخضراوات:

– شهادة الثانوية العامة.

– حسن المظهر والسلوك.

– العمر 18 سنة فما فوق.

– العمل 8 ساعات.

– الراتب من 4000 إلى 4500 ريال.

– الإجازة يومان بالأسبوع.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا