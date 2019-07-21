وظائف بمشروع استاد الملك فهد بالرياض وبالخرج

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة النصبان توفر وظائف شاغرة، للعمل في (مشروع استاد الملك فهد بالرياض)، و(مشروع محطات الكهرباء بالصناعات العسكرية بالخرج)،للعمل بالمسميات التالية (مهندس زراعي، ومهندس الكترونيات، وفني تحكم وقياس، وفني ميكاترونكس، وفني حدائق وبستنة، وعامل زراعي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس زراعي (الأولوية للسعوديين):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية.

– لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال صيانة ملاعب العشب الطبيعي.

2- مهندس الكترونيات (الأولوية للسعوديين):

– بكالوريوس في التخصص.

– خبرة لا تقل عن 15 سنة يقوم بالإشراف على أعمال الصيانة الكهربائية للوحات الإلكترونية وأنظمة التحكم الموضحة بالإعلان أدناه.

3- فني تحكم وقياس:

– دبلوم في تقنية التحكم.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة لنظم التحكم الموضحة بالإعلان أدناه.

4- فني ميكاترونكس:

– دبلوم في نفس التخصص أو ما يعادله.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات يقوم بأعمال التشغيل والصيانة لنظام إدارة المباني الموضحة بالإعلان أدناه.

5- فني حدائق وبستنة:

– لديه المعرفة الجيدة بالزراعة والري والبستنة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات كفني حدائق بمشاريع صيانة ملاعب العشب الطبيعي.

6- فني الكترونيات:

– دبلوم في التقنية الإلكترونية.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات يقوم بأعمال الصيانة الكهربائية للوحات الإلكترونية وأنظمة التحكم الموضحة بالإعلان أدناه.

7- عامل زراعي:

– لديه المعرفة الجيدة في صيانة وري العشب الطبيعي لملاعب كرة القدم في بيئة الشرق الأوسط.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات كعامل حدائق بمشاريع مشابهة.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: 0114286992

– أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]