وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مجال الأشعة النووية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض حاجتها للاستعانة بالخبرات في مجال الأشعة النووية، من حملة الشهادة الجامعية في التخصصات التالية (الفيزياء الإشعاعية الصحية، الفيزياء الطبية، الهندسة النووية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

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التخصصات المطلوبة:

1- الفيزياء الإشعاعية الصحية.

2- الفيزياء الطبية.

3- الهندسة النووية.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية مع صور من المستندات الداعمة لخبراتهم ومؤهلاتهم والسجل الأكاديمي ومستوى اللغة الإنجليزية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]