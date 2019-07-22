وظائف تعليمية في الجامعة الإسلامية

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت الجامعة الإسلامية توفر وظائف تعليمية شاغرة، للعمل في (المقر الرئيسي بالمدينة المنورة)، وفرع الجامعة (دار الحديث المكية) بمكة المكرمة، بمسمى (مدرس) بالمستوى الخامس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- الوظائف التعليمية بالمقر الرئيسي بالمدينة المنورة:

مسمى الوظيفة المستوى التخصص الجهة المقر المؤهلات المطلوبة للوظيفة مدرس الخامس قراءات المعاهد والدور المدينة المنورة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس لغة عربية المعاهد والدور المدينة المنورة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس لغة انجليزية المعاهد والدور المدينة المنورة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس تاريخ المعاهد والدور المدينة المنورة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس رياضيات المعاهد والدور المدينة المنورة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص

2- الوظائف التعليمية بفرع الجامعة (دار الحديث المكية) بمكة المكرمة:

مسمى الوظيفة المستوى التخصص الجهه المقر المؤهلات المطلوبة للوظيفة مدرس الخامس قراءات دار الحديث المكية مكة المكرمة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس لغة عربية دار الحديث المكية مكة المكرمة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس لغة انجليزية دار الحديث المكية مكة المكرمة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس تاريخ دار الحديث المكية مكة المكرمة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص مدرس الخامس رياضيات دار الحديث المكية مكة المكرمة الشهادة الجامعية التربوية في التخصص

الطلبات:

* إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (PDF):

1- صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة شخصية.

4- تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

5- صورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصصي.

6- أن لا يكون على رأس العمل في أي جهة حكومية.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ 1440/11/21هـ وينتهي بتاريخ 1440/12/04هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا