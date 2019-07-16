وظائف تعليمية في عدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت مدارس المدينة الأكاديمية بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات، للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمسميات التالية (قائد مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، ومعلم رياضيات، ومعلم علوم، ومعلم لغة انجليزية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- قائد مدرسة.
2- وكيل مدرسة.
3- مرشد طلابي.
4- معلم رياضيات.
5- معلم علوم.
6- معلم لغة انجليزية (خبرة بمدارس انترناشونال).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م (من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً).
لمزيد من المعلومات:
– الموقع الإلكتروني للمدارس: اضغط هنا