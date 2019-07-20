وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في الدمام

المواطن - الدمام

أعلنت مدارس صفوة الرواد الأهلية ومدارس رواد السلام الأهلية توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمدارس بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مُعلمين، ومُعلمات، ومُشرفات حافلات مدرسية، ومُحصلات، ومُرشدين رواد نشاط، وسائقين لحافلات مدرسية، وحُراس مدارس)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُعلمون (جميع التخصصات).

2- مُعلمات (جميع التخصصات).

3- مُشرفات حافلات مدرسية.

4- مُحصلات.

5- مُرشدون رواد نشاط.

6- سائقون لحافلات مدرسية.

7- حُراس مدارس.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

أو

[email protected]

ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا).