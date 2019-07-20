وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في الدمام

أعلنت مدارس صفوة الرواد الأهلية ومدارس رواد السلام الأهلية توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي 1441/1440هـ، للعمل بالمدارس بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مُعلمين، ومُعلمات، ومُشرفات حافلات مدرسية، ومُحصلات، ومُرشدين رواد نشاط، وسائقين لحافلات مدرسية، وحُراس مدارس)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُعلمون (جميع التخصصات).
2- مُعلمات (جميع التخصصات).
3- مُشرفات حافلات مدرسية.
4- مُحصلات.
5- مُرشدون رواد نشاط.
6- سائقون لحافلات مدرسية.
7- حُراس مدارس.
طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
أو
[email protected]
ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا).