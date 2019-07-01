وظائف تقنية بمستشفى قوى الأمن في الرياض

المواطن - الرياض

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس برمجيات نظام أرشفة إلكترونية PACS Software Engineer)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُهندس برمجيات نظام أرشفة إلكترونية (PACS Software Engineer).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات.

3- خبرة عمل لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات تشمل سنة واحدة في إدارة نظام أرشفة إلكترونية (الباكس) PACS.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا