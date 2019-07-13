وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المحفظة: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، والاقتصاد، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. أخصائي السياسات: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أول تحليلات المخاطر: درجة الماجستير في تخصصات: (الرياضيات، أو الاقتصاد القياسي، أو الإدارة المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)