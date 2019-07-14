وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول- مشاريع الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس أول- مشتريات المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

. مشرف- البناء والتفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)