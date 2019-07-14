وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “وكيل خدمات العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)