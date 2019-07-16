وظائف شاغرة بـ جامعة العلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل تليفون: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

. مشرف مركز الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة.

. مهندس السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الصحة والسلامة).

. منسق الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 13 ذو القعدة 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 18 ذو القعدة 1440هـ.

وأفادت الجامعة أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)