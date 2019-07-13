وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

2019/07/13
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني- تقنية المعلومات (الجبيل).

. مشرف- التشغيل (الجبيل).

. أخصائي ثالث- الشبكات (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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