وظائف شاغرة في تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى، والتجمع الصحي الأول، ومستشفى القطيف المركزي.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير تنفيذي: (الدمام): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص في إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. طبيب أسنان (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الأسنان.

. مهندس طبي حيوي (القطيف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

. مهندس ميكانيكي (القطيف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص هندسة ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)