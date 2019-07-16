وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري باطنية (الرياض).

. كاتب (الرياض).

. فني مختبر (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. استشاري مشارك- أمراض زراعة الكبد للبالغين (الرياض).

. استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

. مهندس موقع ميكانيكي (الرياض).

. استشاري أمراض معدية (جدة).

. فني أول نظام الأمن (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)