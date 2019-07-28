وظائف شاغرة في تعليم صبيا

أعلنت إدارة التعليم صبيا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة بند الأجور، وذلك على النحو التالي:
– وظائف حراس صباحي لعدد من مدارس البنات.
– وظائف مراسل مكتبي (رجال) بإدارة تعليم صبيا.
– وظائف سائق بإدارة تعليم صبيا.
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي كالتالي:
– شروط وظيفة حارس مدرسة بنات:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إرفاق ما يثبت: (صوره من الهوية الوطنية- صورة من كرت العائلة).
. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، مع إرفاق المرفقات: (المؤهل الدراسي).
. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، مع إرفاق ما يثبت: (صورة من صك المنزل- فاتورة الكهرباء- مشهد من إمام المسجد).
. يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون مع زوجته، على أن لا يقل عمر الزوجة عن 25 سنة.
. أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، مع إرفاق: (برنت من نظام ساعد للزوج والزوجة).
. اجتياز المقابلة الشخصية.
. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
. التقديم سيكون إلكترونياً عن طريق موقع الإدارة فقط، ولن يؤخذ أي طلب مناولة.
– شروط وظيفة مراسل مكتبي:
– شروط وظيفة مراسل مكتبي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إرفاق ما يثبت: (صورة من الهوية الوطنية).
. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، مع إرفاق المرفقات: (المؤهل الدراسي).
. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
. أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، مع إرفاق: (برنت من نظام ساعد).
. اجتياز المقابلة الشخصية.
. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً.
– شروط وظيفة سائق:
– شروط وظيفة سائق:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إرفاق ما يثبت: (صورة من الهوية الوطنية).
. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، مع إرفاق المرفقات: (المؤهل الدراسي).
. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
. أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، مع إرفاق: (برنت من نظام ساعد).
. اجتياز المقابلة الشخصية.
. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
. أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.
. أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)