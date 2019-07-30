وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم معدات الحفر الجافة- غرف الأبحاث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).

. مدير أنظمة تخزين البيانات- لينكس: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

. عالم- ترسيب الأغشية الرقيقة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد، أو الهندسة).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).