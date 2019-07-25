وظائف شاغرة في جامعة حائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة حائل عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، ويرغب المعهد بشغلها بالتعاقد، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– مدير مطابع جامعة حائل الرقمية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.

. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي ولأجهزة التقنية.

. أن يجيد اللغة الإنجليزية.

. أن يكون لديه خبرة في الإدارة.

. أن يمتلك الخبرة في مجال الطباعة.

. التفرغ التام للعمل.

– فني طباعة (عدد 4 وظائف):

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي والآلات الرقمية.

. أن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط على الأقل.

. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في الطباعة والتغليف.

. التفرغ العام للعمل.

وأوضح المعهد، أن التقديم مُتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م؛ ويستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)