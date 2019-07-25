وظائف شاغرة في جامعة حائل

أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة حائل عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، ويرغب المعهد بشغلها بالتعاقد، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
– مدير مطابع جامعة حائل الرقمية:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.
. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي ولأجهزة التقنية.
. أن يجيد اللغة الإنجليزية.
. أن يكون لديه خبرة في الإدارة.
. أن يمتلك الخبرة في مجال الطباعة.
. التفرغ التام للعمل.
– فني طباعة (عدد 4 وظائف):
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي والآلات الرقمية.
. أن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط على الأقل.
. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في الطباعة والتغليف.
. التفرغ العام للعمل.
وأوضح المعهد، أن التقديم مُتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م؛ ويستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)