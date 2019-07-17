وظائف شاغرة في مجموعة إيلاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أمين الصندوق العام.

. محاسب مطعم (عدد 5 وظائف)

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)