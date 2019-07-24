وظائف شاغرة في مصرف الراجحي

وظائف شاغرة في مصرف الراجحي

2019/07/24
الساعة 9:04 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير علاقات الشركات المتوسطة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

. مدير العلاقات الخاصة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي تسويق (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مسؤول التقارير الضريبية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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