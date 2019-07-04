وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول بالدمام والخفجي

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول بالدمام والخفجي

2019/07/04
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
1670
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب رئيسي (الدمام).

. محاسب رئيسي (الخفجي).

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م.

وأفاد المعهد أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم