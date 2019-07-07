وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

2019/07/07
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة في الأمن الصناعي، على مسمى “رجل أمن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المؤهل الدراسي ثانوية عامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.

. أن يكون الطول (1.65 سم) فأعلى.

. أن يكون العمر ما بين (20- 28) سنة هجرية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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