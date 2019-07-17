وظائف شاغرة لدى السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في المدن التالية: “الرياض، والمدينة المنورة، والخرج، وشرمة”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير خدمات عمليات سوفت (المدينة المنورة).

. مسؤول الامتثال- الجودة (شرمة).

. مساعد موارد بشرية (الرياض).

. مدير مشروع (الخرج).

. مهندس موقع- مدني (الرياض).

. كاتب متجر (الرياض).

. مهندس- مصنع (الرياض).

. مهندس ميكانيكي (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)