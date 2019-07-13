وظائف شاغرة لدى السيف القابضة

وظائف شاغرة لدى السيف القابضة

2019/07/13
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السبف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، وشرمة”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول الموارد البشرية (شرمة).

. رئيس المواهب والتنمية (الرياض).

. مدير التدريب (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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