وظائف شاغرة لدى بنك ساب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي وفروعه في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الامتثال التنظيمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدير عام الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. مسؤول الإستراتيجية التنظيمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

. موظف إدارة الوصول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، او تقنية المعلومات.

وأوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)