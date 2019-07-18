وظائف شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى القطيف المركزي.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التمريض- وحدة العناية المركزة (الدمام): درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص التمريض.

. مدير التمريض- الطوارئ (القطيف): درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص التمريض.

. أخصائي الكيمياء الإشعاعية (الدمام): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الإشعاعية، الكيمياء، الأشعة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)