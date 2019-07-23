وظائف شاغرة لدى تعليم الرس

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
– إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.
– ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام الخدمة المدنية (ساعد).
– ألّا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 4 / 12 / 1440هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)