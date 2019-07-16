#وظائف شاغرة لدى شركة تقنية

#وظائف شاغرة لدى شركة تقنية

2019/07/16
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1700
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ميكانيكي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، علوم الكمبيوتر، الروبوتات).

. مهندس برامج: درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية)، أو المجال التقني ذي الصلة.

. مهندس أول برمجيات: درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الروبوتات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم