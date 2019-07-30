وظائف شاغرة لدى شركة مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وبيّنت شركة ساسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدقق الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وإدارة المشاريع)، أو ما يعادلها.

– مهندس تخطيط العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت شركة ساسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2019م.

وأشارت شركة ساسرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).